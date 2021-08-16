Генеральный директор «Локомотива»: Смолов и Гилерме достойны возвращения в сборную

Сегодня наставник российской сборной Валерий Карпин огласил список из 31 футболиста, которые будут готовиться к предстоящим встречам в рамках отбора на чемпионат мира. В их число вошли пять представителей «Локомотива», что является наибольшим представительством игроков от одного клуба.

Отдельно отмечаются вызовы Гилерме Маринато и Фёдора Смолова, которые при Станиславе Черчесове не попали в окончательную заявку на прошедший чемпионат Европы. По этому поводу высказался генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, заявив, что они достойны получить очередной шанс в национальной команде. «Мы всегда рады вызову наших игроков», - поделился Леонченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Помимо Гилерме и Смолова, в сборную отправятся Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Станислав Магкеев, для которого вызов и вовсе стал дебютным.