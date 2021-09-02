Карпин оценил результат матча с Хорватией

Сборная России в четвёртом туре отбора на чемпионат мира сыграла вничью с Хорватией – 0:0. Для Валерия Карпина это был дебют у руля главной команды страны. После игры специалист оценил результат.

«Не могу сказать, что доволен результатом, как и игрой. Но какое-то удовлетворение есть. Одно очко взяли, едем дальше. Буду доволен, если обыграем Кипр и Мальту в следующих матчах. Волнения уже нет, есть «отходняк», - рассказал Карпин журналистам.

В субботу, 4 сентября, сборной России предстоит провести гостевой матч против Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.