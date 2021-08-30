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Чемпионат мира 2022

Максименко: «Попасть в сборную – это мечта каждого мальчишки»

30 Августа 2021 • 23:43 Комментировать
РОССИЯ
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Хорватия
3.00 3.30 2.50
01.09 21:45

Сейчас сборная России во всю готовится к предстоящим матчам отбора на чемпионат мира под руководством Валерия Карпина. В список футболистов, которых наставник вызвал в лагерь национальной команды, попал и вратарь «Спартака» Александр Максименко, который может дебютировать на международной арене.

В интервью пресс-службе сборной Максименко поделился впечатлениями касательно доверия со стороны тренерского штаба. Игрок заявил, что о дебюте пока не думает, а сфокусирован исключительно на тренировках. Также он подметил, что очень ряд оказаться в расположении команды. «У каждого мальчишки со двора и каждого футболиста попасть с сборную России – это мечта», - сказал голкипер.

Напомним, что уже в среду, 1 сентября, россиянам предстоит домашний поединок против хорватов. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Максименко
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