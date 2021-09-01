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Чемпионат мира 2022

Смородская: Мне команда Карпина намного симпатичнее коллектива Черчесова

01 Сентября 2021 • 11:44 Комментировать (2)
РОССИЯ
...
Хорватия
2.80 3.25 2.80
Через 7 ч. 53 мин.

Сегодня Валерий Карпин проведет свой дебютный официальный поединок на посту главного тренера национальной команды России. Специалист был назначен после провального для страны чемпионата Европы.

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поддержала Карпина накануне встречи с Хорватией в рамках отбора на чемпионат мира. Она заявила, что ничья будет хорошим результатом для сборной. Также Смородская в интервью «Спорт-Экспрессу» провела параллели с экс-наставником: «В Валеру верим! Мне команда Карпина сейчас намного симпатичнее команды Черчесова».

Примечательно, что сборная пока не провела ни одного матча под руководством нового наставника. К слову, в группе квалификации Россия занимает промежуточное второе место, имея в активе шесть набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Станислав Черчесов Ольга Смородская
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
01 Сентября 2021 в 12:38
вот сегодня и сравним...чья сборная "симпатичней"...))) валерика или стасика...))) и сколько капитанов выведут команду на бой...)))
Dimonorunov
01 Сентября 2021 в 11:51
Все согласны? Я лично да
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