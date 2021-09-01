Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы

Защитник сборной России Дмитрий Чистяков покинул расположение национальной команды из-за травмы, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы». По данным источника, игрок на тренировке подвернул голеностоп и не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Напомним, что защитник «Зенита» присоединился к сборной только 28 августа. Он заменил Станислава Макеева, который получил повреждение.

Сегодня, 1 сентября, сборной России предстоит сыграть дома со сборной Хорватии в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Это будет первый матч для нового тренерского штаба во главе с Валерием Карпин. Также в этом месяце национальная команда сыграет со сборными Кипра и Мальты.