Гацкан: «Меня удивило назначение Карпина»

Бывший полузащитник сборной Молдовы Александр Гацкан поделился впечатлениями от назначения экс-тренера «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. Он признался, что это назначение его удивило.

Гацкан заявил, что не ожидал от РФС выбора в пользу Карпина. Он отметил, что национальной командой должен руководить тренер, у которого есть дух чемпиона и много выигранных титулов на протяжении карьеры. Однако, бывший игрок «Ростова» добавил, что у Карпина много хороших качеств, одно из которых - коммуникабельность, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня сборная России сыграет со сборной Хорватии в рамках квалификации на ЧМ-2022 в Катаре. Этот матч станет первым для нового тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным.