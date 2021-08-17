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Кирьяков - о Дзюбе в сборной: «Отголоски старой ситуации с Карпиным»

17 Августа 2021 • 08:47 Комментировать (4)
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Известный российский тренер Сергей Кирьяков высказался по поводу ситуации вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, которого не вызвали в сборную России на ближайшие матчи.

Он заявил, что в этом нет ничего неожиданного и данное решение главного тренера предсказывалось. Кирьяков предположил, что здесь могут быть отголоски старой ситуации, которая была у Дзюбы с Карпиным и добавил, что «могли остаться раны на сердце», пишет «РБ Спорт».

Напомним, что в этом сезоне РПЛ Дзюба провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

В ближайшем матче сборная России сыграет со сборной Хорватии. Игра состоится 1 сентября в 21:45 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Кирьяков Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Don sangre
17 Августа 2021 в 09:09
Известный российский тренер только на страницах Евро футбола видимо. А где был? Чего выиграл? Неизвестно.
На Евро-Футболе:
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