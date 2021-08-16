​Карпин рассказал, когда будет оглашён окончательный состав сборной России

В понедельник был опубликован список игроков, которых вызвали в сборную России на ближайший сбор. В список попал 31 футболист – 4 голкипера и 27 полевых игроков. Валерий Карпин на пресс-конференции заявил, что этот состав не является окончательным. Тренер отметил, что впереди два тура чемпионата России, и существует риск того, что кто-то из игроков получит травму.

По словам Карпина, через неделю, 23 августа, будет оглашён окончательный состав сборной России.

В сентябре российская сборная проведёт три матча в рамках отбора на чемпионат мира. Соперниками россиян будут хорваты, киприоты и мальтийцы.