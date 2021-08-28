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Чемпионат мира 2022

Карпин – об отсутствии Дзюбы в сборной: «Я буду клоуном теперь»

28 Августа 2021 • 21:55 Комментировать (1)
РОССИЯ
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Хорватия
3.00 3.30 2.50
01.09 21:45

Наставник сборной России Валерий Карпин поведал, кто будет отвечать за атмосферу внутри коллектива.

Впервые за длительное время вызов в национальную команду России не получил лидер «Зенита» Артём Дзюба, который при Станиславе Черчесове был её капитаном.

«Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Всё зависит от того, что будут делать игроки», - заявил Карпин на бриффинге для журналистов.

На вопрос, кто теперь будет отвечать за настроение в команде, тренер нашёл оригинальный ответ: «Я буду шутить, я буду клоуном теперь».

Прежде Рифат Жемалетдинов отметил, что атмосфера в сборной с приходом нового коуча стала заметно лучше.
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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
28 Августа 2021 в 22:09
Карпин единственное чем мне уже понравился , это тем что отстегнул баласт , не побоялся что запишут на личную месть , хотя все уже давно понимают что Дзюб это уже прошлое ... конечно же он рискует , попадает в зависимость от команды которую собрал , так что если будет пук , то его линчуют за то что не взял ,, звезду,,
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