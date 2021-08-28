Карпин – об отсутствии Дзюбы в сборной: «Я буду клоуном теперь»

Наставник сборной России Валерий Карпин поведал, кто будет отвечать за атмосферу внутри коллектива.

Впервые за длительное время вызов в национальную команду России не получил лидер «Зенита» Артём Дзюба, который при Станиславе Черчесове был её капитаном.

«Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Всё зависит от того, что будут делать игроки», - заявил Карпин на бриффинге для журналистов.

На вопрос, кто теперь будет отвечать за настроение в команде, тренер нашёл оригинальный ответ: «Я буду шутить, я буду клоуном теперь».