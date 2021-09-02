Депутат Госдумы Свищёв: Вчера не было стыдно за нашу сборную

Вчера Валерий Карпин во главе сборной России добыл ничью в домашнем поединке против Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира. Этот результат болельщики и футбольные эксперты посчитали положительным.

Лестно о дебютной игре национальной команды под руководством нового тренера отозвался и депутат Госдумы Дмитрий Свищев. В интервью «Спорт-Экспрессу» он подметил, что зрители должны остаться довольны увиденным в матче. Также Свищёв сказал, что россияне не уступали своему сопернику: «Мне вчерашняя игра понравилась, не было стыдно за нашу команду».

В добавок к этому, политик также заявил, что футболистам и самому Карпину предстоит еще работа над огромным количеством аспектов. «Он же только начинающий тренер для национальной команды», - подытожил свою речь Свищёв.