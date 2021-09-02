Петржела: «Дзюба точно помог бы России в матче с Хорватией»

Чешский наставник Властимил Петржела, поработавший главным тренером петербургского «Зенита», в интервью «Спорт-экспрессу» прокомментировал результат поединка сборных России и Хорватии в отборочном цикле чемпионата мира-2022.

«Хороший матч. В группе нет фаворита. У Хорватии и России одинаковые шансы. Дзюба? Он точно бы помог этой сборной вчера. Тем более, в домашнем матче», - сказал специалист.

Сборная России с семью набранными баллами находится на второй строчке в таблице своей группы. В рамках пятого тура подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся с киприотами. Поединок состоится в субботу, 4 сентября. 7 сентября российская команда на своем поле примет Мальту.