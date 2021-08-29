Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча отборочного цикла чемпионата мира с Хорватией.

- Какие ожидания от матча с Хорватией и дебютной игры для Карпина? Мы увидим какие-то новинки в игре сборной?

- Увидим, потому что старым багажом хорватов не обыграть. Хорватский футбол остался без Лиги чемпионов, а это тяжелый удар. Теперь им нужна реабилитация на уровне сборной. Они это понимают. Но есть момент, что так просто из-под такого удара не выйдешь. Тем более, будет играть не «Динамо» Загреб, а сборная, в которой собраны футболисты из элитных команд. Психологический момент очень важен.

- Но и многие наши ребята тоже будут играть на фоне не самых лучших результатов.

- Поэтому надо ставить в состав тех футболистов, которые не скованы прежними неудачами. Нужна свежая кровь в составе, например, Тюкавин и Захарян. Они показывают свежую игру. Плюс в сборной есть еще динамовец Фомин. Эта связка может сработать. Тем более, она недостаточно изучена хорватами и на этом можно сыграть. Но для этого надо рискнуть. Поэтому тут либо играть от обороны на контратаках, либо попытаться навязать свою игру. И мне почему-то кажется, что Карпин рискнет. Есть возможность догнать соперника, но второе место сейчас для нас - зона реальности.

- Вы не видите авантюру в таком риске?

- Нет. Хотя скептики могут сказать, что нужен опыт, а молодые могут растеряться. Такое тоже возможно, но тогда можно будет вносить коррективы по ходу матча. Но без неожиданностей в составе, без риска и изменения рисунка, хорватов просто не обыграть. Старым багажом мы можем играть 0:0, атаковать проверенным методом, чтобы не потерять мяч в развитии атаки, но так мы уже играли, и будет ли результат сейчас, вопрос открытый. Мне кажется, сейчас самое время вносить в игру сборной что-то новое, выпускать более молодых футболистов в тандеме с опытными ребятами. Надо дать людям шанс, основываясь на их возможностях.

- До матча с Хорватией всего три дня. Реально ли новому тренеру что-то наиграть и заготовить?

- Нет. Можно что-то показать, походить по полю комбинационно, время позволяет это сделать. Тем более, это не требует какой-то подгонки функционала. Ничего нагнетать не надо, потому что люди уже несколько туров в чемпионате сыграли. Мне кажется, что в итоге все решит индивидуальное мастерство в завершающей стадии.

- Кто должен играть в воротах с хорватами, на ваш взгляд?

- Я бы поставил Дюпина. Он находится на подъеме, уже совершал сейвы.

- Вопрос с капитаном еще не решен. Кто должен им стать?

- Капитаном должен быть гарантированный игрок стартового состава. Надо смотреть, кто у нас есть из таких ребят. Есть Фернандес, Джикия, Миранчук, Кудряшов. Нужны определенные лидерские качества и харизма. Капитан – это проводник тренерских идей, поэтому это должен быть проверенный человек. На данный момент нет однозначной кандидатуры.

- У сборной Хорватии не сыграет Модрич. Это увеличивает наши шансы на очки?

- Это может сыграть нам на руку. Понятно, что это опытный футболист, который и сам может забить, и пас отдать. Но неизвестно, в каком состоянии он сейчас предстал бы, если бы у него не было травмы. Поэтому его отсутствие может сработать как нам в плюс, так и в минус. Надо в первую очередь ориентироваться на свою игру.

- Даже в матче с таким соперником?

- Могу привести пример. Прошлой осенью мы все думали, что «Зенит» проскочит в весеннюю стадию Лиги чемпионов, потому что «Брюгге» привез состав без шести игроков основы. Думали, что скамеечников мы легко сделаем, но они так построили игру, предстали вязкой командой, что убаюкали «Зенит». Они никуда не спешили, и в итоге «Зенит» пролетел. Так и здесь. Поэтому надеяться на то, что вместо Модрича выйдет кто-то малоопытный, наделает ошибок и сломает игру сборной Хорватии, не стоит. Надо на себя надеяться, а не на осечку соперника.

Елена Григорьевская