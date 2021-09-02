Хабиб Нурмагомедов тремя словами описал матч Россия - Хорватия

Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итог поединка отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии. Матч состоялся на стадионе «Лужники» и завершился без забитых мячей – 0:0.

«Хорошая игра была», - гласит сообщение легенды ММА в сторис инстаграм-аккаунта.

По итогам четырех сыгранных туров сборная России набрала семь баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Валерия Карпина проведут на выезде с Кипром. Встреча состоится в субботу, 4 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.