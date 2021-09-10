Бывший игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал выступление национальной команды на сентябрьском отрезке.

«Самое главное - результат. Яркости мы какой-то не увидели, но строится новая сборная. Я считаю, что семь очков это здорово. Тренерский штаб перестраивает игру, и у них было мало времени.

Почему тренеры говорят о том, что игроки не готовы? Уровень чемпионата провалился. Этот уровень не позволяет интенсивно играть в еврокубках. Раньше были сильные легионеры, с которыми мы конкурировали. Халк, Витсель, Диарра, Вагнер Лав, праймовый Тошич. «Зенит» три года подряд становится чемпионом, но это явно не тот «Зенит», что был с Халком. Они сейчас в два раза слабее, объективно», - передает слова Самедова корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.