Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 158 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Самедов – об игре сборной России в квалификации: «Главное – результат» эксклюзив

10 Сентября 2021 • 16:45 Комментировать
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен

Бывший игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал выступление национальной команды на сентябрьском отрезке.

«Самое главное - результат. Яркости мы какой-то не увидели, но строится новая сборная. Я считаю, что семь очков это здорово. Тренерский штаб перестраивает игру, и у них было мало времени.

Почему тренеры говорят о том, что игроки не готовы? Уровень чемпионата провалился. Этот уровень не позволяет интенсивно играть в еврокубках. Раньше были сильные легионеры, с которыми мы конкурировали. Халк, Витсель, Диарра, Вагнер Лав, праймовый Тошич. «Зенит» три года подряд становится чемпионом, но это явно не тот «Зенит», что был с Халком. Они сейчас в два раза слабее, объективно», - передает слова Самедова корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Самедов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
16:45 · Чемпионат мира 2022
Самедов – об игре сборной России в квалификации: «Главное – результат» эксклюзив
16:04 · Чемпионат мира 2022
Турция уволила Гюнеша после позорного поражения от Голландии 1
15:18 · Чемпионат мира 2022
Неймар пожаловался на недостаток уважения
15:09 · Россия. Премьер-лига
Промес – о возможном возвращении в сборную: «Если вызовут, то поеду»
14:06 · Чемпионат мира 2022
Угу Алмейда - о Карпине во главе сборной России: «В какой-то момент результат может прийти» 1 эксклюзив
13:17 · Чемпионат мира 2022
Титов: «Очень хочется, чтобы команда Карпина оказалась на ЧМ»
11:59 · Чемпионат мира 2022
Месси - первый аргентинец, оформивший два хет-трика в отборе ЧМ 1
11:51 · Чемпионат мира 2022
Скалони: «Горд тренировать команду, за которую играет Месси»
10:47 · Чемпионат мира 2022
Неймар - о голах за сборную: «Для меня будет честью обогнать Пеле» 1
10:32 · Чемпионат мира 2022
Халк сыграл за сборную Бразилии впервые с 2016 года
10:19 · Чемпионат мира 2022
Месси опубликовал эмоциональный пост в «Инстаграме» после установления рекорда 2
09:42 · Чемпионат мира 2022
Олич: «Карпин ищет выносливых игроков для сборной России»
08:54 · Чемпионат мира 2022
Месси не сдержал слёз после матча с Боливией 3 фото
08:45 · Чемпионат мира 2022
Месси превзошёл достижение Суареса по голам в отборочных играх 2
08:44 · Чемпионат мира 2022
Сборная России поблагодарила Хиддинка, который завершил тренерскую карьеру
Все новости
Рекомендуем