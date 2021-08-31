Карпин: «Капитаном сборной России может стать и Захарян»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу капитанской повязки в национальной команде. Напомним, что Артём Дзюба, который ранее был капитаном, не получил вызов в сборную на сентябрьские матчи.

Ранее защитник Георгий Джикия заявил, что у сборной России будет несколько капитанов.

По словам Карпина, этим решением команда хотела показать, что она едина, и каждый может взять на себя роль лидера. Он отметил, что ответственность должна быть на всех игроках, потому что каждый футболист должен двигать команду вперед.

«Капитаном может выйти и Захарян. Почему нет?», - заявил тренер сборной России.