Сергей Балахнин считает совмещение должностей тренера в сборной и клубе нереальным

Бывший ассистент Леонида Слуцкого Сергей Балахнин в интервью RusFootball.Info поделился мнением о назначении Валерия Карпина в сборную России, у руля которой тренеру предстоит совмещать работу в «Ростове».

По мнению Балахнина, совмещение работы в клубе и сборной нереально. Балахнин отметил, что если тренер занят одним делом, то ему следует продолжать заниматься именно им.

Сергей Балахнин был ассистентом Слуцкого, когда тот возглавлял национальную команду в период с 2015 по 2016 год и выводил команду в финальную часть чемпионата Европы.

Сегодня «Ростов» Валерия Карпина проиграл матч первого тура российского чемпионата московскому «Динамо».