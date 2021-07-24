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Сергей Балахнин считает совмещение должностей тренера в сборной и клубе нереальным

24 Июля 2021, 00:55,

Бывший ассистент Леонида Слуцкого Сергей Балахнин в интервью RusFootball.Info поделился мнением о назначении Валерия Карпина в сборную России, у руля которой тренеру предстоит совмещать работу в «Ростове».

По мнению Балахнина, совмещение работы в клубе и сборной нереально. Балахнин отметил, что если тренер занят одним делом, то ему следует продолжать заниматься именно им.

Сергей Балахнин был ассистентом Слуцкого, когда тот возглавлял национальную команду в период с 2015 по 2016 год и выводил команду в финальную часть чемпионата Европы.

Сегодня «Ростов» Валерия Карпина проиграл матч первого тура российского чемпионата московскому «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, Динамо Москва, Ростов, Леонид Слуцкий, Валерий Карпин, Сергей Балахнин
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