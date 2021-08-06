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Карпин: «Фернандес готов играть за сборную»

06 Августа 2021 • 20:43 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Вчера появились слухи, что Марио Фернандес якобы уходит из сборной России. Сообщалось о том, что натурализованный бразилец на данный момент не хочет выступать за национальную команду.

Впрочем, уже сегодня эту информацию лично опроверг Валерий Карпин. Пресс-служба сборной опубликовала слова наставника на этот счет. Карпин заявил, что в недавнем разговоре с игроком не была затронута данная тема.

Более того, сегодня главный тренер встретился с футболистом с глазу на глаз. «Я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», - подвел итоги этой встречи российский специалист.

Напомним, что в футболке национальной команды России 30-летний Фернандес провел 32 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Марио Фернандес
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