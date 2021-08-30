​Россия – Хорватия: УЕФА заменил арбитра матча

Сборная России в первый день осени в «Лужниках» примет Хорватию в рамках отбора на чемпионат мира. На страничке матча на официальном сайте УЕФА можно заметить изменения в судейской бригаде. Рой Райншрайбер, который изначально был назначен как ВАР, теперь значится как главный рефери. А Орель Гринфельд, напротив, теперь записан как ВАР, а не как арбитр в поле.

Напомним, что вся бригада арбитров представляет Израиль.

Пока непонятно, с чем связана перестановка в судейской бригаде. Не стоит исключать варианта с ошибочным размещением первоначальной информации на сайте УЕФА.