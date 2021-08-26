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Чемпионат мира 2022

На матчи сборной России в сентябре допустят по три тысячи зрителей

26 Августа 2021 • 18:28 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
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01.09 21:45

Александр Алаев, генеральный секретарь РФС, прокомментировал ситуацию с допуском болельщиков на игры сборной России.

Чиновник попросил фанатов с пониманием отнестись к поздней дате старта продаж билетов на игры отбора к чемпионату мира, что пройдут в начале сентября. По его информации, реализация пропускных документов на игру с Хорватией начнётся завтра, 27 августа, а на поединок с Мальтой – в понедельник.

Также генсек Российского футбольного союза уточнил, какое количество человек смогут посетить данные игры. «На ближайшие домашние матчи сборной на стадионы будет допущено по три тысячи зрителей. Для прохода не потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации», - приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

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