​Бесплатно смотреть сборную России по телевизору не сможем

В среду стало известно, что матчи сборных в ближайшие годы будет транслировать Okko. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что это значит.

Кровавая битва в отношении прав на футбольные телетрансляции в России продолжается. Стоило «Матч ТВ» громко объявить о грядущем в следующем году возвращении английский Премьер-лиги и снять провокационной ролик о смерти испанского футбола (который теперь на Okko), как получил новый удар. Матчи сборных покидают федеральный эфир. Okko объявил, что получил эксклюзивные права на трансляцию ближайших трёх розыгрышей Лиги наций, а также отборов к Евро-2024 и Евро-2028 и чемпионату мира-2026.

Самое интересное в этом анонсе – это «эксклюзивность». Дело в том, что Okko пока ведёт довольно жёстко в этом плане, не допуская никаких сублицензий прав. Стриминговый сервис платит за права солидные средства и хочет их отбивать за счёт подписчиков, не желая с кем-то делиться. Бизнес-модель ясна. Тем не менее со сборными бизнес может напороться на российскую действительность.

Embed from Getty Images

Как известно, матчи сборной России традиционно транслируются на главных федеральных каналах. Это вопрос не бизнеса вовсе. Что с этой данностью будет делать Okko – пока неясно.

Мы помним, как однажды вопрос доступности футбола и его бесплатного показа решался президентом России. Тогда выбор был сделан не в пользу бизнеса. Повернись ситуация иначе, возможно, сейчас права стоили бы дороже, и наши клубы были бы богаче.

Сейчас Okko готовится к аналогичному противостоянию. Будем честны, если матчи сборной Росси будут также показываться на федеральных каналах бесплатно, то стриминговый сервис потеряет основное преимущество своих прав. Конечно, Okko может получить иные преференции, вот только это будет очередное поражение платного футбола. Стоимость прав на трансляции так или иначе остаётся важным двигателем экономики клубов.

Любопытно наблюдать за битвой разных сервисов за телеправа, при этом от этого выигрывают зрители. Сейчас от обилия футбола разбегаются глаза – все топ-чемпионаты, кубки, соревнования второго плана. При этом самое интересное ещё впереди. Речь про права на российскую Премьер-лигу и еврокубки. «Матч ТВ», Okko уже активно все показывают футбол топ-уровня. Яндекс, потренировавшись на ФНЛ и НХЛ, наверняка, ввяжется в новую борьбу. Старт позвал Илью Геркуса, который анонсировал заявку на права премьер-лиг. В общем, будет интересно за всем этим наблюдать.

Андрей Центров