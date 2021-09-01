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Кирьяков о сборной России против Хорватии: «Интересно, как это всё будет выглядеть» эксклюзив

01 Сентября 2021 • 14:31 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
2.80 3.25 2.80
Через 5 ч. 39 мин.

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Хорватии.

«Я думаю, что шансы у нашей сборной есть в любом случае. Хорваты испытывают кадровые проблемы, и это может сыграть нам на руку. Понятно, что первый матч с новым тренером это всегда эмоции, это всегда желание игроков, которые выйдут в стартовом составе, доказать новому тренеру свою состоятельность, чтобы закрепиться в составе на будущее. Жду активной и агрессивной игры от наших.

Интересно, какую схему выберет Валерий Карпин. Посмотрим, будет ли это более оборонительный вариант, исходя из силы сборной Хорватии, или, наоборот, более атакующий вариант, исходя из того, что играем дома. Будет много интересных моментов и нюансов, на которые стоит посмотреть в игре. Интересно, как это все будет выглядеть», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Сергей Кирьяков
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