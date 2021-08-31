Агент Сафонов: «Карпин выберет атакующий вариант на матч с Хорватией»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о предстоящем противостоянии сборных России и Хорватии в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Он считает, что тренерский штаб не станет осторожничать в грядущем поединке.

В интервью «Спорт уик-энду» агент заявил, что Валерий Карпин выберет атакующий вариант и выпустит на поле двух форвардов. По мнению Сафонова, впереди сыграет дуэт Смолов – Тюкавин. Алексей подчеркнул, что новому главному тренеру сборной России свойственны смелые решения.

Матч Россия – Хорватия состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.