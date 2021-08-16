Захарян: Был счастлив узнать, что получил вызов в сборную

Валерий Карпин сегодня огласил список футболистов, которые отправятся на предстоящий сбор национальной команды. Среди них нашлось место и 18-летнему представителю московского «Динамо» Арсену Захаряну.

Ранее молодой полузащитник уже вызывался в расположение сборной накануне Евро-2020, но так и не сумел дебютировать за главную команду страны. Пресс-службе своего клуба Захарян поделился своими впечатлениями от данной новости: «Был счастлив узнать, что попал в число тех, кого вызвал новый тренерский штаб. Буду стараться, работать и доказывать, что мне доверяют не зря».

Тем не менее, Захарян подметил, что на данный момент он сфокусирован исключительно на предстоящем матче «Динамо» с «Уралом», а о сборной будет думать позже.