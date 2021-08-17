Бывший российский футболист Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал расширенный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022.

- Как вам состав в целом? Удивили ли какие-то имена?

- Некоторые, конечно, удивили. Например, Терехов вызван. Видимо, нужны ещё защитники, но, наверное, Валерий Георгиевич знает все эти моменты. Многим ребятам даёт шанс, как, например, Осипенко. Что касается молодых ребят, то тут все абсолютно заслуженно. Они играют в составах своих клубов и играют достаточно уверенно. Почему бы не дать такие шансы? Мне кажется, это замечательно, когда такие варианты.

- Как считаете, есть ли шанс у молодых игроков в ближайшее время закрепиться в стартовом составе сборной?

- Шансы, конечно, будут. Но другое дело, что командные взаимодействия в клубах это одно, а в сборной - совсем другое. Здесь все будет зависеть от того, как ребята в систему Карпина смогут встроиться. Важно, как они себя проявят и как будут подходить под ту или иную модель игры.

- Много споров породил невызов Матвея Сафонова. Это вас удивило?

- Удивило. Но, наверное, было какое-то общение и разговор, возможно, Матвей получил какую-то травму, потому что последний матч в чемпионате он не играл. Мы не знаем всех тонкостей. Не пишут о причине, по которой он не играет. Карпин наверняка узнавал всю информацию у Ганчаренко, что и как. Всю информацию тяжело узнать. Удивило и то, что Шунина нет. Если взять Гилерме, он опытный вратарь, который был в сборной на чемпионате мира, да. Но с другой стороны, он тоже тогда не играл. Но такое решение принимают тренеры сборной. Они видят, кто лучше, а кто хуже на данный момент. Хотя многие все равно пишут своё мнение, как, например, про Дзюбу и Соболева.

- Невызов Дзюбы и Соболева - вообще самая обсуждаемая тема касательно состава.

- Она обсуждаемая, но Валерий Георгиевич четко дал понять: ребят, сначала в составе клубов закрепитесь, а там уже он будет рассматривать, кого брать, а кого нет. Тут все правильно. Вопрос больше не к тренеру сборной, а к тренерам клубов. К тому же Семаку, он видит, что Азмун и Ерохин сейчас играют лучше. Если Азмун - давно игрок стартового состава, то Ерохин это место занял только сейчас. Тут вопрос к Семаку, как он разговаривает с Артёмом, поддержка тренера должна быть. Бывают такие моменты, игрок приехал со сборной, тут и физическая усталость, и много разговоров. От тренера много зависит, как он поговорит с игроком. Может Дзюба попросил взять паузу, чтобы ребята пока поиграли другие, а потом вернулся, чтобы играть, а ребята забивают. Тут Семака можно понять, но он все-таки как психолог должен подойти к этому вопросу. Все-таки такому игроку надо давать играть, чтобы он быстрее набрал физические кондиции и попал в сборную. Что касается Соболева, то он сам написал, что расслабился, скорее всего. Он был уверен, потом где-то не забил, физически подустал, и тренер перестал его ставить в состав.

- В связи со всеми изменениями, можем ли мы увидеть в ближайших матчах другой по стилю футбол?

- Соглашусь с тем, что Карпин пропагандирует более атакующий футбол. Но бежим вперед, потому что в сборной есть игроки, которые давно за нее выступают. Станислав Саламович выбирал оборонительную тактику не потому, что хотел, а исходя из того, что было. Сказать, что мы сейчас будем с хорватами играть в атакующий футбол, нельзя. Ещё будет много притирок. Сейчас одну игру хорошо проведут, потом три плохо, и уже начнут писать: «Кого мы вызываем, зачем». Будем играть хорошо, начнут говорить: «Смотрите, а Станислав Саламович не видел этих игроков, их надо было брать». В сборной нужен опыт, нужно спокойствие, потому что ответственность совсем другая. Попади на предыдущий чемпионат игроки, которые вызваны сейчас, ничего бы не поменялось, поверьте.

Пожелаем удачи Карпину. Он впервые в такой должности, будет решать и свои задачи. Очень многое будет зависеть от опытных игроков: Головин, Миранчук, Джикия, Зобнин, Фернандес - они уже прошли «школу», они должны брать на себя ответственность. Задача - выйти на чемпионат мира, чтобы потом о чем-то уже можно было говорить. Времени мало, а команду будут делать практически с листа. Посмотрим, как ребята объединятся.

Николай Алексеев