Малафеев: Дзюба и Соболев не показывают игру уровня сборной

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев в интервью изданию «Спорт день за днем» поделился своими соображениями по поводу будущего сборной России.

По его мнению, место в основном составе национальной команды нужно заслужить. Малафеев выразил сомнения, что те же Артём Дзюба и Александр Соболев сейчас выглядят нападающими, которые не демонстрируют уровень, достойный игры за сборную России.

Также бывший голкипер питерского «Зенита» предположил, что на ближайшие матчи главной команды страны Валерий Карпин вызовет больше молодых футболистов и в целом будет стремиться к обновлению состава.