​Хорваты отказались менять место проведения матча против России

Матч Россия – Хорватия в первый день осени изначально планировалось провести в «Лужниках». Эпидемиологическая ситуация изменилась, и Роспотребнадзор ограничивает пропускную способность тремя тысячами зрителей. Учитывая размер «Лужников», поддержка футболистов российской сборной при такой заполняемости стадиона не будет ощутимой. Организаторы хотели перенести матч на менее вместительный стадион, однако хорватская сторона отказалась. В такой ситуации изменить место проведения игры невозможно, сообщает «Рейтинг Букмекеров». Встреча пройдёт в «Лужниках», как и было изначально заявлено.

Сборные России и Хорватии после трёх туров возглавляют свою группу отбора на чемпионат мира, раздобыв по шесть очков.