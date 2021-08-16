​Уткин высказался о невызове Дзюбы в сборную России

В понедельник был обнародован список игроков, которые были вызваны в сборную России. В списке не оказалось Артёма Дзюбы, который плохо начал сезон на клубном уровне, не забив ни одного гола за «Зенит».

По поводу невызова Артёма Дзюбы посредством своего телеграм-канала высказался Василий Уткин. Журналист отметил, что впереди ещё несколько туров чемпионата России, и в составе могут произойти изменения, касающиеся и Дзюбы.

«В атаке - столб больше не нужен. Если столб придёт в себя, он появится. Он не необходим», - прокомментировал Уткин список форвардов в сборной.

Напомним, что из нападающих Валерий Карпин вызвал Фёдора Смолова, Антона Заболотного и Константина Тюкавина.