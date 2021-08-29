Канчельскис прокомментировал непопадание Дзюбы в заявку сборной России

Известный в прошлом нападающий, в своё время выступавший на Туманном Альбионе за «Манчестер Юнайтед» дал комментарии относительно того, что футболист «Зенита» Артём Дзюба не был заявлен за сборную России на ближайшие поединки отбора на чемпионат мира 2022 года.

По словам Канчельскиса, у Дзюбы просто могут быть временные проблемы. По его мнению, решение Валерия Карпина не звать в команду Дзюбу на данный момент является правильным. Экс-форвард также вспомнил, что по ходу его карьеры он стыкался с чем-то подобным.

«Это, безусловно, нельзя назвать закатом карьеры, у него просто временные трудности», - сказал Канчельскис в интервью Sport24.

Национальная сборная России 1 сентября померится силами с Хорватией, ставшей серебряным призером прошлого мирового первенства, состоявшегося в 2018 году.