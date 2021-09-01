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Чемпионат мира 2022

​Карпин не дал сыграть Смолову против Хорватии

01 Сентября 2021 • 23:32 Комментировать (1)
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен

В первый день осени Валерий Карпин дебютирует как тренер сборной России. В рамках отбора на чемпионат мира российская национальная команда принимает Хорватию (0:0, 89-я минута). Карпин уже израсходовал все доступные замены. При этом специалист так и не выпустил на футбольное поле нападающего Фёдора Смолова, хотя представитель «Локомотива» хорошо себя показывал на старте сезона. В шести стартовых турах Премьер-лиги Смолов записал на свой счёт шесть голов.

После игры Валерий Карпин наверняка получит от журналистов вопрос о том, почему он принял решение не выпускать Фёдора Смолова на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Фёдор Смолов
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Комментарии (1)
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Don sangre
01 Сентября 2021 в 23:42
Ну может быть про запас. В любом случае Карпин наигрывает состав. Обычно это делают в товарищеских матчах но у нас авральный режим.
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окончен Казахстан 2:2 Украина 7.2 4.1 1.5
окончен Франция 1:1 Босния и Герцеговина 1.2 6.7 15
окончен Фарерские острова 0:4 Израиль 7.2 4.1 1.5
окончен Норвегия 1:1 Голландия 4.5 3.8 1.77
окончен Дания 2:0 Шотландия 1.45 4.3 7.8
окончен Турция 2:2 Черногория 1.52 4.2 6.5
окончен РОССИЯ 0:0 Хорватия 2.8 3.25 2.8
окончен Латвия 3:1 Гибралтар 1.25 5.5 15
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