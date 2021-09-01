​Карпин не дал сыграть Смолову против Хорватии

В первый день осени Валерий Карпин дебютирует как тренер сборной России. В рамках отбора на чемпионат мира российская национальная команда принимает Хорватию (0:0, 89-я минута). Карпин уже израсходовал все доступные замены. При этом специалист так и не выпустил на футбольное поле нападающего Фёдора Смолова, хотя представитель «Локомотива» хорошо себя показывал на старте сезона. В шести стартовых турах Премьер-лиги Смолов записал на свой счёт шесть голов.

После игры Валерий Карпин наверняка получит от журналистов вопрос о том, почему он принял решение не выпускать Фёдора Смолова на замену.