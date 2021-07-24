Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿

Пономарёв: «Вряд ли Карпин позовет в сборную Дзюбу. Он уже не нужен»

24 Июля 2021, 13:06,

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился мнением по поводу назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России.

- Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по совместительству. Как вы к этому относитесь?

- Говорить, что это хорошо, еще рано. Это очень сложный процесс. Если совмещать посты, то можно потерять и команду, и сборную. Это рискованно. У нас сейчас не из кого выбирать. Конкуренции на эту должность нет. Как и среди футболистов. Игроки тоже одни и те же. Не на кого посмотреть. Поэтому и сборная сейчас просто никакая.

- Может Карпин подтянет ребят из «Ростова»? Например, Песьякова.

- Это тоже все очень сложно. Но все-таки кандидатура Карпина лучше, чем если бы пришел иностранный специалист. Валерий Георгиевич знает весь коллектив, который играет в РПЛ. Он знает менталитет нашего футбола, знаком с руководством. А иностранец – это темный лес. И придет он за большими деньгами. А результат как уж получится. Если не получится, скажет, что футболисты играть не умеют. А Карпин рискнул, согласившись на это совмещение. На что-то он надеется. А вдруг получится? Если нет, то уйдет обратно в «Ростов». Он же не бросит клуб.

- Вас не смущает, что у Карпина–тренера нет никаких трофеев?

- Это не обязательно. «Ростов» - не совсем топовая команда. Ему трудно работать, потому что в «Ростове» нет таких денег, как у «Зенита». Но зато Карпин работал за границей, в «Спартаке».

- Его назначили до 31 декабря, то есть на полгода. Как думаете, он задержится дольше?

- Это зависит от результатов отборочного этапа. Если он сделает хорошую подборку футболистов в сборную, объяснит им, как нужно правильно играть в обороне и атаке, то результат может быть. Не нужно игрокам пороть отсебятину, надо играть по установке тренера, вот и все.

- Если Карпин не решит задачу, его обязательно надо будет менять?

- Это уже от Дюкова зависит. Если команда будет хорошо играть, пусть даже не выйдет на чемпионат мира, тогда Карпина надо оставлять.

- Артёма Дзюбы теперь не будет в сборной? Не секрет, что у них с Карпиным не очень хорошие отношения.

- Я думаю, что тренер не станет его приглашать. Он не нужен. На столба мы играли в 2018 году и тогда получилось. Но прошло время, и сейчас у Дзюбы не такое движение, и такого желания тоже уже нет.

- Дзюба не подходит сборной по спортивному принципу?

- Именно. Надо по-другому строить игру команды. И Карпин наверняка будет выстраивать другую игру в атаке.

- Он будет делать ставку на Соболева?

- Думаю, да.

- Пишут, что в тренерский штаб сборной Карпин возьмет трех специалистов из «Ростова», а также Онопко и Писарева. Как к этому относитесь?

- Писарев – грамотный специалист. Он работал с молодежью. Плюс Карпин возьмет знакомых тренеров из «Ростова». Это нормальное явление.

- Каких результатов сборная России сможет добиться с Карпиным?

- Надо выходить из группы, и будет все хорошо. Нужно только подобрать свежий коллектив. Я жду обновления состава сборной.

Елена Григорьевская

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Валерий Карпин, Владимир Пономарёв
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Популярные материалы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России