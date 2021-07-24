Пономарёв: «Вряд ли Карпин позовет в сборную Дзюбу. Он уже не нужен»

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился мнением по поводу назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России.

- Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по совместительству. Как вы к этому относитесь?

- Говорить, что это хорошо, еще рано. Это очень сложный процесс. Если совмещать посты, то можно потерять и команду, и сборную. Это рискованно. У нас сейчас не из кого выбирать. Конкуренции на эту должность нет. Как и среди футболистов. Игроки тоже одни и те же. Не на кого посмотреть. Поэтому и сборная сейчас просто никакая.

- Может Карпин подтянет ребят из «Ростова»? Например, Песьякова.

- Это тоже все очень сложно. Но все-таки кандидатура Карпина лучше, чем если бы пришел иностранный специалист. Валерий Георгиевич знает весь коллектив, который играет в РПЛ. Он знает менталитет нашего футбола, знаком с руководством. А иностранец – это темный лес. И придет он за большими деньгами. А результат как уж получится. Если не получится, скажет, что футболисты играть не умеют. А Карпин рискнул, согласившись на это совмещение. На что-то он надеется. А вдруг получится? Если нет, то уйдет обратно в «Ростов». Он же не бросит клуб.

- Вас не смущает, что у Карпина–тренера нет никаких трофеев?

- Это не обязательно. «Ростов» - не совсем топовая команда. Ему трудно работать, потому что в «Ростове» нет таких денег, как у «Зенита». Но зато Карпин работал за границей, в «Спартаке».

- Его назначили до 31 декабря, то есть на полгода. Как думаете, он задержится дольше?

- Это зависит от результатов отборочного этапа. Если он сделает хорошую подборку футболистов в сборную, объяснит им, как нужно правильно играть в обороне и атаке, то результат может быть. Не нужно игрокам пороть отсебятину, надо играть по установке тренера, вот и все.

- Если Карпин не решит задачу, его обязательно надо будет менять?

- Это уже от Дюкова зависит. Если команда будет хорошо играть, пусть даже не выйдет на чемпионат мира, тогда Карпина надо оставлять.

- Артёма Дзюбы теперь не будет в сборной? Не секрет, что у них с Карпиным не очень хорошие отношения.

- Я думаю, что тренер не станет его приглашать. Он не нужен. На столба мы играли в 2018 году и тогда получилось. Но прошло время, и сейчас у Дзюбы не такое движение, и такого желания тоже уже нет.

- Дзюба не подходит сборной по спортивному принципу?

- Именно. Надо по-другому строить игру команды. И Карпин наверняка будет выстраивать другую игру в атаке.

- Он будет делать ставку на Соболева?

- Думаю, да.

- Пишут, что в тренерский штаб сборной Карпин возьмет трех специалистов из «Ростова», а также Онопко и Писарева. Как к этому относитесь?

- Писарев – грамотный специалист. Он работал с молодежью. Плюс Карпин возьмет знакомых тренеров из «Ростова». Это нормальное явление.

- Каких результатов сборная России сможет добиться с Карпиным?

- Надо выходить из группы, и будет все хорошо. Нужно только подобрать свежий коллектив. Я жду обновления состава сборной.

Елена Григорьевская