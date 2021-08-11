Игонин: «Не удивлюсь отсутствию Дзюбы в сборной»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался по поводу формы нападающего питерского клуба Артёма Дзюбы.

Он отметил, что в игре форварда ничего поменялось, но сейчас он перестал забивать и все его изъяны начали бросаться в глаза. Игонин также добавил, что не удивится отсутствию Дзюбы в заявке сборной, потому что другие российские нападающие, включая Заболотного, Жемалетдинова и Смолова выглядят лучше капитана «Зенита», пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что в этом сезоне Дзюба сыграл три матча в чемпионатах России, в которых результативными действиям не отмечался. Также он играл в матче за Суперкубок России, где один раз ассистировал партнеру.