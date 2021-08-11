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Россия. Премьер-лига

Игонин: «Не удивлюсь отсутствию Дзюбы в сборной»

11 Августа 2021 • 14:28 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
4.40 3.50 1.85
15.08 17:30
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался по поводу формы нападающего питерского клуба Артёма Дзюбы.

Он отметил, что в игре форварда ничего поменялось, но сейчас он перестал забивать и все его изъяны начали бросаться в глаза. Игонин также добавил, что не удивится отсутствию Дзюбы в заявке сборной, потому что другие российские нападающие, включая Заболотного, Жемалетдинова и Смолова выглядят лучше капитана «Зенита», пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что в этом сезоне Дзюба сыграл три матча в чемпионатах России, в которых результативными действиям не отмечался. Также он играл в матче за Суперкубок России, где один раз ассистировал партнеру. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Игонин Артём Дзюба
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