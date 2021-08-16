Рулевой сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу в команду на сентябрьский сбор. Тренер объяснил это плохой формой форварда «Зенита». Также в ходе пресс-конференции Карпин высказался о своих отношениях с Дзюбой.

«Отношения с Дзюбой в формате «тренер-игрок». Конфликт не то, что исчерпан – мне не до этого. Если посчитаем, что Дзюба может быть полезен сборной – он будет вызван. Это относится ко всем игрокам.

Хочет ли Дзюба играть в сборной? Да. Он говорил, что хочет и мечтает играть за сборную», - рассказал Карпин представителям СМИ.

В сентябре сборная России сыграет против Хорватии, Кипра и Мальты.