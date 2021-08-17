Малафеев рассказал, кто должен быть основным вратарём сборной

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о нынешних вратарях национальной команды. Напомним, что главный тренер Валерий Карпин на ближайшие матчи вызвал Гильерме, Юрия Дюпина, Александра Максименко и Сергея Песьякова.

Малафеев заявил, что согласен с выбором вратарей в сборную и отдельно отметил работу Виталия Кафанова, который занимался отбором футболистов на эту позицию. Он добавил, что хотел бы видеть конкуренцию среди голкиперов, но место в стартовом составе доверил бы Гильерме, пишет «Спорт день за днём».

Напомним, что Малафеев выступал за сборную России с 2003 по 2012 год.