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Малафеев рассказал, кто должен быть основным вратарём сборной

17 Августа 2021 • 12:04 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о нынешних вратарях национальной команды. Напомним, что главный тренер Валерий Карпин на ближайшие матчи вызвал Гильерме, Юрия Дюпина, Александра Максименко и Сергея Песьякова.

Малафеев заявил, что согласен с выбором вратарей в сборную и отдельно отметил работу Виталия Кафанова, который занимался отбором футболистов на эту позицию. Он добавил, что хотел бы видеть конкуренцию среди голкиперов, но место в стартовом составе доверил бы Гильерме, пишет «Спорт день за днём».

Напомним, что Малафеев выступал за сборную России с 2003 по 2012 год.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Малафеев
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