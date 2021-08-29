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Безуглов – об уходе из сборной России: «Мы ушли сами»

29 Августа 2021 • 20:15 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
3.00 3.30 2.50
01.09 21:45

Эдуард Безуглов, ранее возглавлявший медицинский штаб национальной команды России, в ходе прямого эфира на своей официальной странице в «Инстаграме» прокомментировал свой уход из сборной.

«Никаких вопросов нет, ушли мы сами», - сказал специалист, ныне являющийся сотрудником московского ЦСКА.

Напомним, Эдуард Безуглов перестал быть частью национальной команды России по приходу к её рулю Валерия Карпина, ранее занимавшего техническую зону «Ростов Арены».

Уже через три дня национальная сборная России проведёт поединок с Хорватией в рамках отбора на мундиаль 2022 года. Это будет первый матч для Валерия Карпина у руля команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Валерий Карпин Сборная России Эдуард Безуглов
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