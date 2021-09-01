​Объявлен состав сборной России на дебютный матч под руководством Карпина

В первый день осени сборная России в «Лужниках» примет Хорватию в рамках четвёртого тура отбора на чемпионат мира. Тренер российской национальной команды Валерий Карпин, для которого это будет дебютная игра в новой должности, решил с первых минут выпустить на поле таких игроков:

Гилерме, Фернандес, Дивеев, Джикия, Караваев, Баринов, Миранчук, Головин, Захарян, Кузяев, Ионов.

Матч между сборными России и Хорватии стартует в 21:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

На текущий момент сборные Хорватии и России имеют по 6 очков и занимают верхние две строчки в своей отборочной группе.