Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 149 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Мостовой: «В матче сборных России и Хорватии нет фаворита» эксклюзив

31 Августа 2021 • 16:13 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
2.90 3.30 2.60
01.09 21:45

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Хорватии.

«Скорее всего в предстоящем матче фаворита нет. Хорватов давно не видели, и у нас много перестановок. В такой ситуации трудно выделить кого-то фаворитом встречи. В принципе, костяк тот же и там, и там, но есть много изменений. Трудно представить, кто в каком форме и в каком состоянии. Россия играет дома, поэтому, может быть, наша сборная - небольшой фаворит.

Насколько этот матч важен для Карпина? Ясно, что Хорватия - это самый соперник. Этот матч очень важен. Обыграй сейчас Хорватию, и ты года на два можешь забронировать себе место в сборной (смеется). Понимаете, как у нас все делается. Месяц назад никто не думал, что Карпин возглавит сборную, потому что предпосылок особо не было: «Ростов» играл неважно. Да и Черчесов поводов не давал, да, была провальная Европа, но он говорил: «Я не хочу уходить, я останусь». Конечно, это шикарное место для работы», - сказал Мостовой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой Сборная Хорватии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.09  17:00 Казахстан ... Украина 8 4.3 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
18:23 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Капитаном сборной России может стать и Захарян»
17:04 · Чемпионат мира 2022
Джикия: «У сборной России будет несколько капитанов» 4
16:13 · Чемпионат мира 2022
Мостовой: «В матче сборных России и Хорватии нет фаворита» эксклюзив
14:26 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис: «Карпину нужно время, поэтому неожиданностей от нашей сборной ждать не стоит» 1 эксклюзив
13:55 · Чемпионат мира 2022
Тарханов ждёт победы от сборной России в игре с хорватами
13:41 · Чемпионат мира 2022
Билялетдинов не считает Головина подходящей кандидатурой на роль капитана
13:35 · Чемпионат мира 2022
Губерниев оценил шансы сборной России в матче с Хорватией
13:12 · Чемпионат мира 2022
Самедов – о матче с Хорватией: «Шансы хорошие»
09:25 · Чемпионат мира 2022
Агент Сафонов: «Карпин выберет атакующий вариант на матч с Хорватией»
08:51 · Чемпионат мира 2022
Дешам довызвал Ленгле в сборную
08:29 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Адаптация проходит спокойно»
30 Августа
23:43 · Чемпионат мира 2022
Максименко: «Попасть в сборную – это мечта каждого мальчишки»
23:00 · Чемпионат мира 2022
Флик провел первую тренировку в сборной Германии 1 фото
22:27 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк получил повреждение в лагере сборной Польши
19:27 · Чемпионат мира 2022
​Россия – Хорватия: УЕФА заменил арбитра матча 1
Все новости
Рекомендуем
 