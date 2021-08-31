Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Хорватии.

«Скорее всего в предстоящем матче фаворита нет. Хорватов давно не видели, и у нас много перестановок. В такой ситуации трудно выделить кого-то фаворитом встречи. В принципе, костяк тот же и там, и там, но есть много изменений. Трудно представить, кто в каком форме и в каком состоянии. Россия играет дома, поэтому, может быть, наша сборная - небольшой фаворит.

Насколько этот матч важен для Карпина? Ясно, что Хорватия - это самый соперник. Этот матч очень важен. Обыграй сейчас Хорватию, и ты года на два можешь забронировать себе место в сборной (смеется). Понимаете, как у нас все делается. Месяц назад никто не думал, что Карпин возглавит сборную, потому что предпосылок особо не было: «Ростов» играл неважно. Да и Черчесов поводов не давал, да, была провальная Европа, но он говорил: «Я не хочу уходить, я останусь». Конечно, это шикарное место для работы», - сказал Мостовой.