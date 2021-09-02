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Кто был худшим игроком сборной России в дебютном матче Валерия Карпина

02 Сентября 2021 • 00:18 Комментировать (1)
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен

Двоякое впечатление оставил первый матч сборной России под руководством Валерия Карпина. Есть задумки на смелую игру, есть свежие решения по составу, но иногда была скука похуже «черчесовских» времён. Да и в концовке была откровенная игра на большого форварда, которую так любил Станислав Саламович. В итоге нули, которые ничего толкового не рассказали.

Статистика матча: владение мячом – 40:60, удары по воротам - 8:15, в створ – 3:2, угловые – 3:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

ГИЛЕРМЕ – 7,0. Добротно вернулся Гилерме. Всегда контролировал ситуацию, следил за обороной. Выскочил на Крамарича, не дав тому оформить выход один на один, отразил два неприятных удара, сохранил ворота в неприкосновенности.

МАРИО ФЕРНАНДЕС – 7,0. Очень активен был Соса, сваливался на фланг Ковачич, но Марио Фернандес своих оппонентов перебегал, переиграл. Три раза заблокировал удар, дважды сыграл на перехвате. Вообще часто оказывался в нужном месте, завершая хорватскую атаку.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 6,0. В центре обороны всё не так безоблачно. Однажды столкнулись Дивеев с Джикией, организовав Крамаричу выход на Гилерме. Дважды разводили они панику, но хорваты прощали, поражая неточностью. Дивеев уверенно себя чувствовал на стандартах, но, к сожалению, так и не попал в створ за две попытки.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. Чуть хуже молодого коллеги провёл матч Джикия. Видимо, виной тому небольшое повреждение, мучавшее его большую часть игры. Крамарич дважды выходил на удар, убирая на замахе Георгия, Влашич опаснейшую скидку сделал из-под Джикии.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,5. Левый фланг мы явно проиграли, повезло, что там Юранович подключался не так смело. Но Йосип выиграл у Караваева абсолютно всю борьбу – 5 эпизодов из 5, а ещё успел-таки выполнить два обостряющих кросса.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 4,5. Уступили мы хорватам и центр поля. Ковачич, Брозович и Пашалич смотрелись куда целостнее, особенно на фоне пожарных подкатов Баринова. Жёлтая карточка, три проигранных единоборства из пяти и восемь потерь значатся в пассиве Дмитрия.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 5,5. Большой объём работы на левом полуфланге проделал Головин, пахавший от своей штрафной до чужой. Из-за этого был не так ярок, но разогнал три опасные атаки, заработал два штрафных удара. Хотя от Головина, конечно, ждёшь большего.

 

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – б/о. Совсем не попал в схему, был заменён в перерыве.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – б/о. После перерыва напрашивалась и замена растворившегося Кузяева, но Карпин вытерпел ещё 40 минут.

АЛЕКСЕЙ ИОНОВ – 6,5. На удивление неплох был Ионов, явно понимающий требования Карпина. В суматохе у хорватских ворот сам себе создал отличный момент – Ливакович выручил. Ловко открывался на фланге, выполнив пару обостряющих прострелов.

АРСЕН ЗАХАРЯН – 7,5. Вишенка на торте! Смело Захарян вошёл в игру взрослой сборной России и, видимо, этим покорил хорватов. Опаснейший удар под перекладину после дриблинга, заявка на пенальти, две обостряющие передачи и участие почти в каждой атаке сборной России. Сегодня Захарян затмил Головина, Миранчука и Кузяева вместе взятых.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – б/о.

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.

ИЛЬЯ САМОШНИКОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.

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Сборная России Сборная Хорватии
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
02 Сентября 2021 в 00:36
Да Захарян молодец! Сказывалось волнение. конечно. Но если будет работать над собой и прогрессировать дальше - станет игроком основного состава сборной!
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окончен Дания 2:0 Шотландия 1.4 4.45 8.8
окончен Турция 2:2 Черногория 1.6 3.9 5.9
окончен РОССИЯ 0:0 Хорватия 3.1 3.15 2.6
окончен Латвия 3:1 Гибралтар 1.2 6.15 17.5
окончен Словения 1:1 Словакия 2.15 3.1 3.8
окончен Люксембург 2:1 Азербайджан 2.15 3.15 3.7
окончен Мальта 3:0 Кипр 3.5 3.1 2.25
окончен Португалия 2:1 Ирландия 1.17 7.3 16.5
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