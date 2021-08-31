Джикия: «У сборной России будет несколько капитанов»

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с капитанской в повязкой в национальной команде. Напомним, что Артём Дзюба, который ранее был капитаном, не получил вызов в сборную на сентябрьские матчи.

«На сегодняшний день у нас не будет одного капитана, их будет несколько. Мы так решили на собрании, потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновлённой сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную», - цитирует защитника телеграм-канал сборной России.