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Джикия: «У сборной России будет несколько капитанов»

31 Августа 2021 • 17:04 Комментировать (4)
РОССИЯ
...
Хорватия
2.90 3.30 2.60
01.09 21:45

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с капитанской в повязкой в национальной команде. Напомним, что Артём Дзюба, который ранее был капитаном, не получил вызов в сборную на сентябрьские матчи.

«На сегодняшний день у нас не будет одного капитана, их будет несколько. Мы так решили на собрании, потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновлённой сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную», - цитирует защитника телеграм-канал сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Джикия
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
31 Августа 2021 в 17:36
Не вижу Джикию капитаном - крайне косячный игрок, очень неуравновешенный. Почему бы не сделать Черышева? Достойная кандидатура.
JUMPER
31 Августа 2021 в 17:28
ай...шо энто за дракон многагаловай...))) наверная ноу-хау валеры...))) капитанить энто вам ни пустичок...))) энто асобая атветствинасть перид страной и балелшиками...))) так шо... хто адин должон взять энту ношу на сибя...а такавых нету...усе баятьси...))) ай валера...верим...)))
только не мясо
31 Августа 2021 в 17:09
Всё никак у людей... Да и Бог с ним, с капитаном - вы сыграйте достойно!
JUMPER
31 Августа 2021 в 17:32
да сыграють ани...))) тем более лукаку сказал...раз нет рукаку... и я играть ни буду...))) ай и где наша ни прападала...)))
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