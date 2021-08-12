​Карпин: «Кто вам сказал, что я не смогу?»

В ходе интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна рулевой сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, успел ли он пожалеть о переходе в главную команду страны.

«Я не могу сказать, что пожалел. У меня такой жизненный принцип: лучше что-то сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть об этом всю жизнь. Да, будет тяжело. Да, в декабре можно остаться на улице. Ничего страшного.

Критики говорят, что в декабре я останусь без работы? Хорошо. Я понимаю, что в декабре я могу оказаться нигде. Ничего страшного. Вот что случится? Ничего. Уйду на пенсию, отправлюсь спокойно в Эстонию, буду воспитывать троих детей и наслаждаться жизнью. В чём проблема?

Почему вы все за меня что-то думаете? Все говорят: «Ты не можешь». Кто вам сказал, что я не смогу? Вот кто вам сказал это?» - вопрошает Карпин.