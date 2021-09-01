Сёмин пожелал удачи Карпину в матче с Хорватией

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча сборных России и Хорватии. Напомним, что эта игра станет дебютной для главного тренера команды Валерия Карпина.

Сёмин заявил, что не знает, чего ожидать от сегодняшнего матча, но пожелал удачи игрокам и главному тренеру. Он отметил, что сегодня за сборную России будет болеть весь Ростов. Также наставник напомнил Карпину, как он, в бытность игроком национальной команды, обыгрывал сборную Франции на выезде, пишет Sport24.

Ранее Валерий Карпин являлся главным тренером «Ростова». Его на этом посту сменил сам Сёмин.