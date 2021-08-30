Самедов: «Любой из вызванных в сборную России вратарей может быть основным»

Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов высказался по поводу ситуации с вратарями в сборной России. Напомним, что на сентябрьские матчи национальной команды вызвали сразу пять вратарей.

Самедов заявил, что все вратари заслужили вызов в сборную России, так как хорошо показали себя в клубах, однако не решился предположить, кто будет основным. Экс-полузащитник не исключил, что каждый голкипер может получить свой шанс, так как тренерский штаб будет менять стражей ворот от матча к матчу, пишет Sport24.

Напомним, что 1 сентября сборная России сыграет со сборной Хорватии в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре.