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Чемпионат мира 2022

Самедов: «Любой из вызванных в сборную России вратарей может быть основным»

30 Августа 2021 • 15:02 Комментировать
РОССИЯ
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Хорватия
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01.09 21:45

Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов высказался по поводу ситуации с вратарями в сборной России. Напомним, что на сентябрьские матчи национальной команды вызвали сразу пять вратарей.

Самедов заявил, что все вратари заслужили вызов в сборную России, так как хорошо показали себя в клубах, однако не решился предположить, кто будет основным. Экс-полузащитник не исключил, что каждый голкипер может получить свой шанс, так как тренерский штаб будет менять стражей ворот от матча к матчу, пишет Sport24.

Напомним, что 1 сентября сборная России сыграет со сборной Хорватии в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Самедов
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