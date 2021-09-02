Червиченко оценил дебют Карпина в сборной России

Андрей Червиченко, ранее занимавший пост президента московского «Спартака», поделился своим мнением насчет вчерашнего поединка сборных России и Хорватии в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0.

В интервью корреспонденту Rusfootball Червиченко заявил, что дебют Валерия Карпина в национальной команде удался. По словам функционера, сборная России ожила при новом тренерском штабе и хочет играть.

«Самым главным было не проиграть. Все хорошо», - сказал Червиченко.

Следующим соперником сборной России станет команда Кипра. Поединок состоится на выезде в субботу, 4 сентября.