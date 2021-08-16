В понедельник стал известен список игроков, вызванных на сентябрьский сбор сборной России. РФС постарался оригинально представить состав, разместив на своём канале в YouTube видеоролик. На нём главный тренер сборной России Валерий Карпин создаёт чат в месседжере и добавляет туда игроков из своих контактов в телефоне.

Болельщики быстро обнаружили неточности в созданном ролике. Так, среди прочего, в списке контактов у Карпина много раз встречается Маринато Гилерме. Тренер отмечает галочками 12 человек, но создаёт группу с 15 участниками. При этом вызов в сборную России получил 31 футболист.