Самедов – о матче с Хорватией: «Шансы хорошие»

Бывший игрок российской сборной Александр Самедов высказался насчёт предстоящей игры квалификации к чемпионату мира против Хорватии.

«Шансы в этом матче у нашей команды хорошие. У нас новая сборная, новый тренерский штаб. Надо верить в самое лучшее. Наверное, что-то изменится», - заявил 37-летний ветеран в общении с изданием «Спорт-Экспресс».

Также Самедов затронул тему отсутствия в заявке «клетчатых» Луки Модричf. Полузащитник не успел восстановиться после травмы: «Это звездf мирового уровня. Не знаю, кто его заменит, это проблема сборной Хорватии».

Поединок между командами России и Хорватии пройдет завтра, 1 сентября, на «Лужниках».