Билялетдинов не считает Головина подходящей кандидатурой на роль капитана

Динияр Билялетдинов озвучил своё мнение касаемо того, кто должен стать преемником Артёма Дзюбы в сборной России.

«Вариантов немного на этот пост. Есть человек, прошедший огонь и воду в виде ЧМ и ЧЕ – это Джикия», - заявил Динияр Билялетдинов в интервью Sport24.

А вот футболиста «Монако» Александра Головина спикер не считает подходящей кандидатурой на эту роль: «Головин не подходит: у него немного не та позиция на поле, он не слишком разговорчив, не слишком заводной в плане эмоций».

Напоследок экс-футболист сборной добавил, что защитник в роли капитана смотрится полезнее, чем игрок другого амплуа.