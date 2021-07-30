Таски: «У России большие шансы на выход на ЧМ»

Экс-футболист «Спартака» Сердар Таски высказался насчёт шансов российской сборной преодолеть квалификацию к чемпионату мира.

«Я очень рад, что Валерий Карпин стал главным тренером России», - сказал Таски, который попал в состав «красно-белых» именно благодаря сегодняшнему коучу «Ростова» и национальной сборной.

«Думаю, он сможет добиться успеха на этому посту. Отборочная группа не самая сильная, у сборной России есть большие шансы на выход на ЧМ», - цитирует футболист Sport24.

Валерий Карпин заключил контракт с РФС до конца 2021 года. В течение этого времени он будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».