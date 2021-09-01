​В составе сборной Хорватии произошла замена перед началом матча с Россией

В среду вечером в «Лужниках» в рамках отбора на чемпионат мира отношения выясняют сборные России и Хорватии. Защитник Йошко Гвардиол должен был выйти на поле с первых минут, но во время разминки хорват получил какое-то повреждение. Златко Даличу пришлось делать перестановку – в основе оказался Дуе Чалета-Цар.

Матч сборных России и Хорватии стартовал в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле стадиона «Лужники» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

После трёх туров отбора на чемпионат мира сборные Хорватии и России возглавляют группу Н, набрав по 6 очков.