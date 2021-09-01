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Чемпионат мира 2022

​В составе сборной Хорватии произошла замена перед началом матча с Россией

01 Сентября 2021 • 22:01 Комментировать
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен

В среду вечером в «Лужниках» в рамках отбора на чемпионат мира отношения выясняют сборные России и Хорватии. Защитник Йошко Гвардиол должен был выйти на поле с первых минут, но во время разминки хорват получил какое-то повреждение. Златко Даличу пришлось делать перестановку – в основе оказался Дуе Чалета-Цар.

Матч сборных России и Хорватии стартовал в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле стадиона «Лужники» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

После трёх туров отбора на чемпионат мира сборные Хорватии и России возглавляют группу Н, набрав по 6 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Дуе Чалета-Цар Йоско Гвардиол
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окончен Дания 2:0 Шотландия 1.45 4.3 7.8
окончен Турция 2:2 Черногория 1.52 4.2 6.5
окончен РОССИЯ 0:0 Хорватия 2.8 3.25 2.8
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