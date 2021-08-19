Вратаря «Байера» Андрея Лунева вызвали в сборную России. Об этом заявил тренер вратарей Виталий Кафанов.

Отмечается, что РФС отправил приглашение в немецкий клуб, чтобы вызвать экс-вратаря «Зенита». Таким образом, Лунёв станет пятым вратарем сборной России, который будет готовиться к отборочным матчам чемпионата мира.

Напомним, что Лунёв этим летом перешёл в «Байер» на правах свободного агента. С 2017 по 2021 год он являлся игроком «Зенита», за который сыграл более 100 матчей. Также на его счету семь матчей в составе сборной России, пять из которых пришлись на товарищеские игры.