Кавазашвили прокомментировал назначение Карпина в сборную России

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью RusFootball.Info поделился мнением о новом тренере национальной команды России, коим сегодня стал Валерий Карпин.

Анзор Кавазашвили выразил радость за Валерия Карпина, поскольку он был легендарным футболистом, а после завершения картеры игрока смог добиться высот и в тренерском деле. Также Кавазашвили отметил одну из главных черт характера Карпина, а именно – принципиальность тренера. Кавазашвили также надеется на то, что Карпину удастся избежать повторения ошибок бывшего рулевого сборной Станислава Черчесова.

Валерию Карпину предстоит как минимум до окончания текущего года совмещать работу на должностях тренера в сборной и «Ростове».