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Чемпионат мира 2022

Канчельскис: «Карпину нужно время, поэтому неожиданностей от нашей сборной ждать не стоит» эксклюзив

31 Августа 2021 • 14:26 Комментировать (1)
РОССИЯ
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Хорватия
2.90 3.30 2.60
01.09 21:45

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от первого матча национальной команды под руководством Валерия Карпина.  

- Матч с Хорватией станет первым для нового тренера сборной России Валерия Карпина. Это усложнит задачу для нашей команды?

- Каждому тренеру нужно время, когда он приходит в команду. Положительную роль должны сыграть эмоции, ведь мы будем принимать хорватов на своем поле. Сейчас Карпину надо должным образом настроить команду на предстоящую игру. За короткий срок сложно поменять что-то кардинально. Конечно, ребята и так будут мотивированы, потому что при новом тренере все захотят себя проявить. В какую схему Карпин будет играть, сказать сложно. Если при Черчесове это было понятно, что сейчас надо будет смотреть.

- На что вам интересно будет посмотреть в сборной Карпина?

- Не думаю, что мы увидим что-то удивительно и неожиданное. Сейчас главное - добиться результата, и не важно, каким путем. Может быть наша сборная будет плохо играть, но при этом добьется результата. Это тоже всех устроит, потому что за то короткое время, что Карпин руководит сборной, сложно что-то сделать. Поэтому мы не можем требовать от тренера чего-то серьезного. Игра всегда забывается. Это в будущем специалисты и болельщики будут требовать от Карпина хорошей игры. В данный момент лично меня игра нашей сборной не интересует. Только результат.  

- Как только Карпин пришел в сборную, то сразу ужесточил порядки – стал обязателен массаж, запретили сахар. Вы приветствуете такие строгие правила?

- У каждого тренера свои мысли. Никого не должно интересовать, как команда живет и готовится. Никому не должно быть дела до того, нельзя сборникам есть сахар или соль. Порядки могут быть разные, и я много всяких правил встречал в своей карьере. В «Фиорентине», например, нам запрещали пить Кока-колу. Даже штрафовали за это. Главное, чтобы все ограничения шли на пользу и приносили результат.

- У нас на этом сборе пять вратарей. Кто для вас первый номер?

- Тут только мнение тренерского штаба важно, потому что надо видеть работу футболиста, чтобы его оценить. Кто из них лучше выглядит на данный момент, тот и должен играть. Тем более, есть не только физика, но и психология. Все должно оцениваться. В сборной есть специалисты, которые будут это делать.

- Вопрос с капитаном сборной еще не решен. Кто должен им стать, как вам кажется?

- Я всегда был сторонником того, чтобы капитана выбирала команда. Ребята живут в коллективе, общаются. На собрании каждый должен выразить свое мнение. Или лучше выбрать закрытым голосованием – записочками, потому что кто-то боится или стесняется открыто выражать свое мнение.

- Отсутствие Артема Дзюбы может заставить кого-то из игроков взять функции лидера на себя?

- Мы сможем судить об этом только после матча с Хорватией. Ребята выложатся, и мы поймем, кто на что способен. Эта игра будет определяющий для всех футболистов: и новичков, и старожилов. Мне бы хотелось, чтобы завтра все наши футболисты проявили себя на поле как лидеры.

- У сборной Хорватии не сыграет Модрич. Это увеличивает наши шансы на очки?

- У этой сборной всегда были хорошие футболисты. Модрич, конечно, их лидер, и потеря. Тем более, сейчас у них ситуация не такая хорошая. Они уже проиграли один матч и если неудачно сыграют с нами, то могут получить серьезные проблемы в группе. Поэтому матч будет определяющим для всех.

- Какой наиболее вероятный исход матча с хорватами вы видите?

- Если бы главным тренером был Черчесов, я мог бы предугадать исход игры, а сейчас это сделать очень трудно, потому что мы не видели ни одного матча сборной под руководством Карпина. Так что пока все непредсказуемо.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Андрей Канчельскис
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
31 Августа 2021 в 16:05
Если нам не накидают 2 и более мячей в первом тайме то тогда шансы есть. Смолов может уцепится за мяч и забить. Хороший результат ничья. Отличный ( но в это как то верится с трудом) это победа. Вряд ли хорваты будут терять очки дальше.
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01.09  17:00 Казахстан ... Украина 8 4.3 1.45
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